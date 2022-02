Eén clubhuis voor bijna alle sportclubs in Egyptische Poort Bladel

BLADEL - Bijna alle sportverenigingen in Egyptische Poort gaan gebruik maken van hetzelfde nieuwe clubhuis. Alleen de handboogclub, de zendamateurs en het gilde behouden hun eigen huisvesting, omdat dat beter past in de plannen. Ook is duidelijk dat er in het gebied ten noorden van de N284 maximaal honderd woningen worden gebouwd. De raad moet daar nog mee instemmen.

De gemeente werkt aan een plan voor Egyptische Poort waarin plek is voor recreatie en woningen. Bladel heeft overleg gevoerd met alle dertien sportclubs die in het gebied zitten. Min of meer is nu duidelijk wie waar komt te zitten. Op 14 februari is de digitale presentatie van het voorlopige plan. Geïnteresseerden zoals omwonenden, de clubs zelf, maar ook andere Bladelnaren kunnen daar hun standpunt (nogmaals) kwijt.

De gemeente verwerkt dat alles tot een definitief voorstel dat naar de gemeenteraad gaat. ,,Helemaal vast staat het nu dus nog niet", aldus wethouder Davy Jansen.

Bossingel wordt ook aangepakt

In de plannen zit dat de Bossingel, die langs Egyptische Poort loopt, wordt aangepakt. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Het is een belangrijke verbinding naar het sportpark, maar ook naar de Tipmast. Ook is er geen fietspad. Mensen ervaren het er als verkeersonveilig.

In afstemming met de provincie heeft het college de voorkeur uitgesproken voor een fietstunnel die het centrum van Bladel verbindt met Egyptische Poort. De tunnel begint ergens bij verzorgingshuis Kempenland, gaat ongeveer bij de bushalte aan de N284 de grond in, onder de Provincialeweg door en komt in Egyptische Poort weer boven.

Volledig scherm De fietstunnel gaat ongeveer bij de huidige bushalte aan de N284 de grond in om er aan de andere kant van de Provincialeweg weer uit te komen. © Juan Vrijdag / DCI Media

Oplossing voor sporters en recreanten

Jansen wijst erop dat het een mooie tunnel moet worden die enige uitstraling moet hebben en ook veilig moet zijn. ,,Het moet een oplossing zijn waar veel sporters en recreanten gebruik van gaan maken", zegt hij. Het precieze tracé is nog niet klaar. ,,Er staan daar mooie bomen. Daar willen we voorzichtig mee omgaan.”

De woningen komen nabij Leemskuilen te staan. Het college wil maximaal honderd woningen toestaan, maar helemaal vast ligt dat nog niet. ,,Dat aantal kan het gebied wel hebben, onderstreept hij, ,,maar uiteindelijk is dat aan de raad. Ons uitgangspunt is veertig procent sociale huur- en sociale koopwoningen. De richtprijzen daarvoor zijn 170.000 à 200.000 euro. Vast ligt dat is dat het een gemixte wijk met huur- en koopwoningen moet worden. Het is een kwalitatief hoogwaardig gebied, een prachtig stukje Bladel.”

Verschuivingen op het sportpark

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe raad zich in juni mag uitspreken over de plannen voor Egyptische Poort. De gemeente gaat er van uit dat de onderdelen van het plan deelprojecten worden die onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verschuivingen op het sportpark, de aanleg van het sportcomplex/zwembad en de woningen. ,,We kijken per deelproject wat wanneer mogelijk is. We moeten ook rekening houden met het lopende sportjaar.

