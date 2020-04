Een groot zeepsophart van Zwiep verbindt mensen

,,Ik noem het raambezoeken. Dat klinkt een beetje raar, dat geef ik toe.” De Middelbeerse Van Gestel werkt regelmatig bij Joris Zorg, als MiMakker Zwiep. Een miMakker maakt op gevoel contact met mensen voor wie taal niet meer vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld met mensen die lijden aan vormen van dementie.

Door zijn werk komt hij bij verzorgingshuizen in Oirschot, Vessem, Middelbeers of Hoogeloon, in verschillende huiskamers. ,,Ik heb nauw fysiek contact met de bewoners. Ik zou een grote verspreider van het virus kunnen zijn als ik mijn werk op de verschillende huizen zou blijven voortzetten. Als Mimakker houd ik er een streng hygiënebeleid op na, sowieso. Zeer regelmatig mijn handen wassen is voor mij altijd al de normaalste zaak van de wereld.” Daarom besloot hij al vrij snel, nog voor de uitbraak, zijn werk stop te zetten.Toch meldde hij zich ook vrij snel weer bij het crisisteam van Joris Zorg. Hij wilde vrijwillig zijn steentje bijdragen en contact maken met de bewoners. Op afstand.

Opera

Vorige week is hij onder andere aan de slag gegaan bij huize Sint Joris in Oirschot en heeft veel bewoners een ‘raambezoek’ gebracht. Met een emmer sop en een spons tekent hij een groot hart op de ramen. Heel voorzichtig kijkt hij door het hart naar binnen, naar de bewoners. En probeert zo contact met hen te maken. Met zijn neus tegen het raam. Hij is het hele wooncomplex rond gegaan, wat hem nog verraste hoe groot het is. ,,Soms zing ik tijdens het ramen wassen een liedje. Een aria uit een Italiaanse opera bijvoorbeeld. Dan dans ik met mijn wisser over het raam en zie de mensen als vanzelf mee walsen. Of ik houd een tekenquiz. Dan teken ik met mijn spons een auto of een fiets en dan mogen zij raden wat het is.”

Quote Ik beeld uit dat ik niet naar binnen kan. Dat is wat anders dan dat ik niet naar binnen mág. Want dan krijgt het zorgperso­neel de schuld. Leo van Gestel, MiMakker Hij beeldt uit dat hij niet naar binnen kán. ,,Dat is wat anders dan dat ik uitbeeld dat ik niet naar binnen mág. Want dan krijgt het zorgpersoneel de schuld.” Sommige bewoners willen het raam opendoen en nodigen hem uit. Hij wordt nog steeds herkend. Dat merkt hij aan de open armen, de kleur op de wangen die verschijnt als ze hem zien. Spierpijn had hij er aan overgehouden. ,,Het waren toch best veel ramen. Elke keer trapje op, trapje af. Ik voelde het in mijn kuiten.”

Regie