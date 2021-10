Een grote, veilige vriendengroep waarin niet alles hoeft te lukken; Scouting Rythovius jubileert

RIETHOVEN - ,,Ongeacht identiteit, seksualiteit of wat dan ook, iedereen is welkom bij de scouting. Kinderen voelen zich veilig’’, zegt staflid Hanneke Steenis (24) over de zestigjarige Scouting Rythovius Riethoven/Westerhoven. Voorzitter Reon Smits (27) vult aan: ,,Fijn dat we na zestig jaar nog steeds scoutsspellen kunnen aanbieden.’’

De scouting in Riethoven werd in 1961 opgericht als de Katholieke Scouting Rythovius en startte in een gebouwtje achter de Sint-Willibrordusschool in het dorp. ,,Er was in die tijd weinig te doen voor de kinderen in Riethoven. Er waren geen jeugdclubs’’, vertelt de voorzitter. Daarom werd de scouting al vrij snel na de start een succes in Riethoven.

Voldoende vrijheid

Later sloot de Riethovense scouting zich aan bij Scouting Nederland. In 1965 werd op een locatie op een stukje grond van de gemeente Riethoven aan de Molenstraat in het bos blokhut D’n Duvelshoek gebouwd die in de jaren 80 werd uitgebreid. Samen met een mooie kampvuurcirkel en een bosgebied dat aansluit op de Einderheide is er voldoende vrijheid voor de jongens en meisjes vanaf 5 jaar om te ravotten. ,,De sociale ontwikkeling van de kinderen vinden wij erg belangrijk’’, benadrukt Smits.

Scouting Rythovius bestaat uit diverse speltakken al naargelang de leeftijd. Het begint bij de bevers (5 t/m 7 jaar) die daarna doorstromen naar de welpen (7 t/m 11), vervolgens de scouts (11 t/m 15), de explorers (15 t/m 18) en tot slot de oud-stam (18 en ouder). In totaal zijn elk weekend vanaf vrijdagavond negentig leden uit Westerhoven en Riethoven bij de blokhut te vinden. Deze middag komen de 25 welpen begeleid door de stafleden Koen Bazelmans en Ilse Duisters op de fiets bij de blokhut aan. Terwijl een deel van de kinderen al snel richting het bos gaat, lopen de stafleden mee met de fotograaf voor de foto.

Quote Er zijn hier in en om het bos voldoende uitdagende dingen voor kinderen Hanneke Steenis, Scouting Rythovius

,,We zijn één grote vriendengroep die gezellige dingen doet’’, weet Karlijn Caeijers (15). ,,Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Je hoeft niet overal goed in te zijn. Je kunt hier knutselen en pionieren.’’

,,Er zijn hier in en om het bos voldoende uitdagende dingen voor kinderen; pionieren, vuurtje stoken, een tocht lopen, hutten bouwen en spellen spelen’’, weet staflid Hanneke Steenis. Onlangs had Scouting Rythovius op het Dorpsplein van Riethoven al een uitstalling gemaakt van alles wat de scouting zoal doet.

Meer kinderen in Westerhoven

De laatste jaren is het aantal kinderen uit Westerhoven groter dan uit Riethoven. ,,In Westerhoven wonen momenteel meer kinderen dan in Riethoven’’, legt Smits uit.

In de zomerperiode gaan de scouts op kamp en gebruiken daarvoor een blokhut van een andere scouting ergens in Nederland. Ook worden jaarlijks regionale scoutingwedstrijden gehouden. ,,Samen met je patrouille ga je dan de strijd aan in pionieren, tocht lopen, spellen, koken en tenten opzetten. Soms doet ook een Rythoviuslid mee aan de Jamboree die dit keer in Zuid-Korea wordt gehouden.’’

Voor meer info: scoutingrythovius.nl.