Een halve eeuw Coconut Geluidsverzorging; zolang ze nog de trap op kunnen gaan Gerrit en Joz er mee door

Het Vakantieprogramma Oerle, Wivak in Wintelre, de Jeugdweek in Aalst en de monstertocht Diekirch-Valkenswaard. Vier evenementen die de komende dagen plaatsvinden. Ze hebben met elkaar gemeen dat Coconut er de geluidsverzorging doet.

Een halve eeuw geleden startte Wintelrenaar Van der Sangen met het verzorgen van muziek bij evenementen. Samen met Jan van Kaathoven draaide hij zijn eerste plaatjes in 1972 op de toenmalige camping ’t Vlutterke in Oerle waarvan zijn vader mede-eigenaar was. Om zelf discomeubels te maken, werden er met Joz Stockfisch en Peter Beelen twee technici bijgehaald. ,,Veronica’s Drive In Show met lichtshow was toen ons voorbeeld”, weet Oerlenaar Stockfisch nog. Van der Sangen: ,,Er was in die jaren geen kroeg in Veldhoven en omstreken waar we niet gedraaid hebben.”

Goede voorbereiding

Vanaf de jaren tachtig richtten Van der Sangen en Stockfisch, de twee die overbleven, zich steeds meer op de geluidsverzorging van buitenevenementen. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. ,,We krijgen een plattegrond of maken die zelf een. Bijzonderheden tekenen we daarop aan. Waar kunnen we stroom pakken, waar plaatsen we boxen en waar laten we de kabels. Het jaar erop pakken we de plattegrond er weer bij”, legt Stockfisch uit. De grote evenementen met veel uitdaging zijn favoriet bij de twee. Zoals de Grand Prix Zijspannen in Oss waar ze zeker twintig keer het geluid verzorgd hebben. Effe Noar Geffe dat op 4 september weer in Geffen plaatsvindt, is favoriet bij Stockfisch. ,,Daar moeten we verschillende installaties maken. De puzzel om dat voor elkaar te krijgen is leuk.”

Quote We kunnen de installa­tie op de juiste hoogte laten zakken waarna de speakers snel de bus in kunnen Joz Stockfisch

Twee jaar lang lag het bedrijf nagenoeg stil en kwamen er amper inkomsten binnen. En dat terwijl ze net voor de coronacrisis een nieuwe bus gekocht hadden. De rustige periode heeft het tweetal gebruikt om de bus in te richten en veel onderhoud te plegen. Ook maakten ze een installatie waaraan 24 speakers hangen. ,,We kunnen de installatie op de juiste hoogte laten zakken waarna de speakers snel de bus in kunnen. Het kostte veel kruim om te maken, maar is nu een groot gemak”, weet Stockfisch.

Ondanks corona heeft Coconut het gouden jubileum gehaald. De twee zijn wel voorzichtig met het vieren ervan. ,,25 jaar geleden ging onze discotheek door een brand verloren. En nu bij het gouden jubileum kampen we nog met de naweeën van de coronacrisis”, zegt Van der Sangen. Ook na vijftig jaar leert het duo nog steeds. Stockfisch: ,,Bij elk evenement houden we ogen en oren open om te kijken of het de volgende keer beter kan. Het is ook nog steeds leuk. De ene keer zijn we bij een motorcrosswedstrijd, dan weer paardensport, een markt of zeskamp.” De twee verkopen dan ook niet graag nee.

,,Een trouwdag of verjaardag, dan gaan we toch. Toen ik dit jaar 66 werd, ging mijn vrouw mee naar het evenement en hebben we daar taart gegeten”, zegt Van der Sangen met een lach.