Een halve eeuw tussen de sigaren bij Agio in Duizel. ,,Overname kwam hard binnen”

Twee mannen dreigen slachtof­fer neer te schieten bij woningover­val in Hoogeloon, één verdachte opgepakt

20:27 HOOGELOON - Aan de Ten Eiken in Hoogeloon is donderdagavond iets na 19.00 uur een gewapende overval gepleegd. Doelwit was een huis waar op dat moment een vader en dochter aanwezig waren. De vader kreeg daarbij een pistool op zijn hoofd gericht. Inmiddels is één verdachte aangehouden.