Een hapje eten op een magnifieke plek in Middelbeers

Nog geen extra uren voor peuters van Nummereen

28 juli EERSEL/BERGEIJK - Peuters met een risico op een onderwijsachterstand hebben vanaf 1 augustus zestien uur per week recht op vroegschoolse educatie in plaats van tien uur per week. Kinderopvangorganisatie Nummereen in Eersel vraagt gemeenten echter de urenuitbreiding uit te stellen naar 1 januari 2021.