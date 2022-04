Een heel grote broer schuift aan bij coalitieoverleg in Bladel

Als drietal zou je kunnen zeggen dat ze er samen twee zetels op vooruit zijn gegaan. Het oude trio kon rekenen op veertien zetels in een raad van negentien, nu zijn dat er zestien. Een zeer riante meerderheid, toen al en nu weer.

Die winst komt dan wel voor de volledige rekening van Bladel Transparant. Als die drie inderdaad opnieuw het college gaan vormen, en daar ziet het nu naar uit, dan is de verhouding compleet veranderd. Waren ze eerst ongeveer gelijk aan elkaar (in de oude situatie hadden CDA en Bladel Transparant ieder vijf zetels, VHP had er vier), in de nieuwe raad ziet dat er heel anders uit. Bladel Transparant is met zijn acht zetels precies even groot als CDA en VHP bij elkaar. Die hebben nu elk vier zetels. Hadden ze het eerst met zijn drietjes - ieder even groot - gezellig met elkaar, nu ineens schuift er een héél grote broer bij aan de tafel. Dat is even slikken.

Vraagt de grote broer ander wisselgeld?

Dat de drie stabiel samen kunnen werken, hebben ze vier jaar laten zien. Dat geeft vertrouwen. Ze zullen moeten laten zien dat ze dat binnen de nieuwe verhoudingen nog een keer te kunnen. Resteert de verdeling van wethouders. Hoe laat je de enorme winst van Bladel Transparant terugkeren in het nieuwe college? Met een wethouder voor elke deelnemende partij, zoals in het vorige college, doe je geen recht aan de positie van Bladel Transparant. Of worden het er toch drie en vraagt de grote broer ander wisselgeld? Iets wat nu op de onderhandelingstafel ligt?

Als Bladel vier wethouders had, was het makkelijk: Bladel Transparant twee en VHP en CDA ieder een. Maar Bladel had er maar drie. Komt er een vierde wethouder bij? Het kan. Het is ooit eerder gebeurd. Bovendien betaalt het Rijk het wethouderssalaris en gaat het niet om gemeentegeld. Of worden het vier parttimers waar drie wethouderssalarissen voor klaarliggen?

De ene de eerste twee jaar, de ander de laatste twee jaar

Wat ook kan: Bladel Transparant krijgt twee wethouders en VHP en CDA bepalen wie de resterende wethouder mag leveren. Wie blijft er met lege handen achter? Dat zou zomaar het CDA kunnen zijn, dat als enige in de coalitie een zetel verloor. De verliezer van het stel.

Wat wordt het dan voor de CDA’ers: zonder wethouder het college steunen en in ruil daarvoor toch optimaal betrokken zijn bij de oh zo belangrijke plannen voor de transitie van het platteland? Nog een mogelijkheid: de ene partij is de eerste twee jaar aan de beurt, de ander de laatste twee. Of komen de drie partijen en hun informateur ergens komende weken nog met een andere oplossing voor de dag?