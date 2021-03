Een hele nieuwe bedrijfstak dankzij corona: Martijn van den Broek wint BOV-Trofee

Bestuur Den Herd: ‘Nieuwbouw aan de Markt Bladel wordt geweldig en vol mogelijkhe­den’

18 maart BLADEL - Waar het bestuur van Den Herd eerst nog heel wat vraagtekens had over een eventuele verhuizing naar de voormalige Rabobank in Bladel, is die stemming nu volledig om. Voorzitter René Heijmans, penningmeester Leo van Overbeek en bestuurslid Thijs Vrijsen zijn vol enthousiasme. De nieuwe plek aan de Markt wordt geweldig en biedt volop mogelijkheden, aldus de bestuursleden.