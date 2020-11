Een heuse ‘pepernoten drive-in’, voor het goede doel

Dankzij danstalent al veertig jaar juf op Prinses Beatrix­school in Bergeijk

6 november BERGEIJK - Het is best uniek als je veertig jaar bij ‘dezelfde baas’ werkt. Dat past misschien ook niet meer bij de huidige, jachtige jaren waarin verandering en verrassing vaak belangrijker lijken dan vastigheid en duidelijkheid. En toch bestaan er nog beroepen waar het dagelijkse plezier zo groot is, dat die veertig dienstjaren heel normaal en niet saai zijn. Dat geldt ook voor juf Marjolein Brands (62) van de Prinses Beatrixschool in Bergeijk.