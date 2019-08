Een keer in de maand samen eten in ’t Drieske in Hulsel

HULSEL - Vanaf 4 september hoeft er in Hulsel niemand nog elke dag alleen aan tafel te zitten. Met het starten van Eet es Mee schuiven Hulselnaren maandelijks en later wellicht wekelijks, bij elkaar aan tafel aan.

Het is een initiatief van de werkgroep Zorg en Welzijn van de dorpsraad, de KBO en Leon Tielemans, uitbater van café-zaal ’t Drieske. ,,Eerder was dit initiatief er ook ooit, vanuit de sociale initiatieven vanuit Het Rode Kruis’’, blikt Helma Perry van Zorg en Welzijn terug. ,,Maar bij het Rode Kruis veranderde de doelstelling, terwijl de behoefte om af en toe samen aan tafel te zitten bleef. Samen eten is namelijk ook samen buurten en dat willen we allemaal toch op zijn tijd?’’

De initiatiefnemers beginnen binnenkort met een frequentie van één maal per maand, maar sluiten niet uit dat het in de toekomst vaker kan. Sjef van Herk van de KBO: ,,We kijken hoe het gaat lopen en stemmen dan met de deelnemers af. We richten ons vooral op de behoefte, daarbij zijn de mensen zelf goed in staat om hun wensen aan te geven.’’

De ruim 810 inwoners van Hulsel moeten het in hun dorp doen met één horecavoorziening en de mensen van Zorg en Welzijn en de KBO prijzen zich gelukkig dat deze voorziening er nog altijd is. ,,Niets gaat vanzelf’’, zegt Van Herk. ,,Voor dit soort initiatieven slaan wij de handen ineen, in de overtuiging dat er iets moois uit voortkomt.’’