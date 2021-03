Een Knegselnaar in de Tweede Kamer? ‘Het is echt tijd voor een nieuwe generatie’, zegt Laurens Dassen

Eindelijk ploegen op de Groene Long in Bladel

7 maart BLADEL - Met één oog half dichtgeknepen zet Jozef Lemmens de ploeg achter zijn historische trekker in de grond. De grond aan de ene kant is gefreesd en deels groen, maar de grond die hij na het ploegen achterlaat is diepzwart.