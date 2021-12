Een lastig jaar voor nieuw dorpshuis, toch volop plannen

De overdracht was sober. In juni kon het dorpshuis officieel pas open. Hoe is het nu met het nieuwe dorpshart? Klopt het nog?

Eric Sessink, interim-voorzitter van de Bernadette Stichting, is sinds juni betrokken. Hij geeft aan dat er door de coronamaatregelen afgelopen half jaar minder reuring in het dorpshuis was dan normaal zou zijn. ,,Toch zijn er mooie activiteiten georganiseerd, zoals een kunst- en fototentoonstelling en een open monumentendag. Jongeren van het Kempenhorst College organiseerden knutsel- en spelletjesmiddagen voor ouderen.”

,,Veel gebruikers van het nu gesloten dorpshuis Den Deel zijn inmiddels overgestapt naar het nieuwe gebouw. Helaas stopt de huidige beheerder per 1 januari met haar werkzaamheden en neemt het bestuur nu tijdelijk haar taken over, tot de opvolging is geregeld.”

Stichting waren elkaar kwijt

Sessink vervolgt: ,,De Bernadette Stichting heeft een mooi gebouw opgeleverd. Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk moest nu aan de slag voor verdere invulling van het dorpshuis. Maar in coronatijd waren de twee stichtingen elkaar ook een beetje kwijtgeraakt en liepen ideeën over hoe het geheel het beste te beheren uit elkaar.”

Met zijn ervaring als bedrijfskundige heeft hij goed naar het totale project gekeken. ,,Als de Bernadette Stichting een goede financiële basis kan verzorgen via een gezonde exploitatie van het totale gebouw, dan kan het dorpshuis zichzelf bedruipen, dat is het idee en focus. Daarnaast zouden de verenigingen extra actief mogen bijdragen, denk aan bar- en klusdiensten. Samen zorg je voor het huis. En dat zorgt ook weer voor verbinding.”

Lofts in de toren

,,Extra financiën kunnen komen uit de verhuur of verkoop van vier of vijf woonlofts die we in de toren kunnen realiseren. Het zou helemaal mooi zijn om deze lofts te kunnen verhuren aan bijvoorbeeld Spoordonkse jongeren. De orgelruimte zou verhuurd kunnen worden als kantoor. De ruimte achter het blok is perfect te verhuren als ruimte voor bedrijfspresentaties en seminars.”

Hij is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. ,,Ook jongere mensen zijn welkom, als vrijwilliger of bestuurslid.” Hij geeft aan dat in Spoordonk nieuwe woonwijken zijn gekomen; die bewoners zou hij graag vaker in het dorpshuis actief willen zien. ,,Want voor hen en door hen kan zo’n dorpshuis uiteindelijk ook een bruisend hart worden. Met muzikale zondagmiddagen, inclusief jamsessies van bands en muziekgroepen. Kinderdisco op zaterdagmiddagen, ’s avonds muziek voor jongeren. We hebben plannen genoeg.”

Nieuw jeugdhonk

De jeugd krijgt via WIJzer een nieuw jeugdhonk, dat wordt momenteel gerealiseerd in de toren. ,,En wij zijn bezig met een fraai buitenterras. In samenwerking met IVN en Food4bees komt er een educatieve tuin naast de gymzaal.”

In 2022 gaat de focus vooral op de exploitatie van de toren. ,,Corona maakte de start lastig. Maar er liggen volop kansen in dit dorpshart, daarvan ben ik overtuigd.”