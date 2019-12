Een luchtkusje en knuffel voor iedereen: bekende TikTokkers ontmoeten hun volgers in Eindhoven

Jasey Harders (16) uit Den Haag is er zelf nog een beetje beduusd van, al die jongeren en kinderen die speciaal voor hem naar het Catharinaplein zijn gekomen.Hij is pas sinds september begonnen met Tik Tokken, en hij heeft nu al 132.000 volgers. ,,Dit had ik niet verwacht, het is een beetje overweldigend. Het is ook de eerste keer dat ik zo'n meeting met volgers doe.”

Sterren

TikTok is een socialmedia-dienst waarop gebruikers filmpjes van zichzelf kunnen plaatsen, playbackend en dansend met bijbehorende muziek eronder. Net als You Tube en Instagram kent ook deze social media app zijn eigen influencers of sterren, ook in Nederland. In Eindhoven gaven dit weekend zo'n twintig van deze bekende TikTokkers acte de présence tijdens de speciale kerst meeting, die via TikTok en Instagram werd aangekondigd.

Nina Tokaya (zo’n 221.000 volgers) gaat geduldig met haar jonge fans op de foto. Daarbij wordt steeds een vaste serie aan rituelen afgewerkt: een pose voor de smartphone met een luchtkusje kan niet ontbreken, evenals een al dan niet gemeende omhelzing. De volgers benaderen de online sterren alsof ze hen al jaren kennen, alsof ze een vertrouwde vriend nu pas in het echt zien. Al is het dan wel een vriend die ze tegelijkertijd op een voetstuk plaatsen.

Volledig scherm TikTokker Nina Tokaya gaat op de foto met haar volgers. © ED

Soms willen fans met hun online helden spontaan ook nog een TikTok-filmpje maken. Of ze doen dat met een groepje vrienden, in de wachtrij voor hun de ontmoeting met hun favoriete TikTokker. Nina: ,,We hadden wel veel mensen verwacht, maar niet zó veel. Echt onbeschrijflijk om mijn volgers te zien. Het geeft een heel goed gevoel. Allemaal zijn ze enthousiast. Niemand is hier chagrijnig.”

Dankbaar

Er staat een grote rij voor TikTokker Lorenzo Dinatelle (18, 195.000 volgers). Voor de camera staan is inmiddels-met ontelbare TikTok-video's achter zijn naam-een tweede natuur voor hem geworden. Met speels gemak en zonder enige hapering draait hij-net als zijn andere collega's- een voorbeeldig verhaal af voor de camera van het Eindhovens Dagblad. Over hoe dankbaar hij is om zijn volgers hier te zien. Lorenzo is op TikTok onder meer bekend geworden door de liefdesadviezen die hij in zijn video's geeft. In Eindhoven kwam hij daar niet aan toe. ,,Ik ben vooral bezig geweest met foto's en video's maken met mijn volgers.”