Een luisterend oor bieden in het Ronald McDonald Huis in Veldhoven

VELDHOVEN - In het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant in Veldhoven zijn 120 vrijwilligers actief. Zij vormen vooral een luisterend oor voor de gasten die er verblijven.

In de elf Huizen die verspreid over Nederland staan, verblijven families waarvan een ernstig ziek kind in het ziekenhuis ligt. Dankzij de inzet van de vrijwilligers zijn de families dag en nacht in de nabijheid van het patiëntje. Elke dag zijn er vier diensten van elk drie uur tussen 9.30 en 21.30 uur. Een slaapdienst neemt de nachtelijke uren voor zijn of haar rekening. Marlies Oomen uit Best, Esther Westerink uit Reusel en Majorie Jaspers uit Bladel nemen elke zondag van 18.30 tot 21.30 uur de laatste dienst voor hun rekening.

Luisterend oor bieden

,,Je komt er om te poetsen, maar je biedt vooral een luisterend oor”, vat het drietal hun taken kort samen. Westerink en Jaspers zetten zich al 16,5 jaar in voor het Huis in Veldhoven. De twee genieten er al jaren bekendheid als de Siamese tweeling. ,,We doen alles samen. Zo gaan we op zondagavond altijd eerst langs de McDrive van McDonald’s en dan naar het Ronald McDonald Huis”, zegt Jaspers met een lach.

Westerink: ,,Met mijn gezin heb ik hier met alle drie de kinderen gewoond. Je vindt hier altijd een luisterend oor. Dat voelt als een warme deken. Toen dacht ik: als ik later oud ben, ga ik hier vrijwilligerswerk doen.” Maar zo lang duurde dat niet. Samen met Jaspers, die met haar gezin in vijf jaar in totaal tien maanden in het Huis woonde, meldde ze zich 16,5 jaar geleden aan om vrijwilliger te worden. ,,We gingen samen op gesprek. Het ging er heel informeel aan toe, maar in feite is het een sollicitatiegesprek.”

,,Je moet een meerwaarde hebben voor de gasten. Een luisterend oor is het belangrijkste en je moet behulpzaam zijn”, weet Oomen. De inwoonster van Best werd onlangs in het zonnetje gezet vanwege haar 12,5 jarig jubileum als vrijwilligster. ,,De meeste mensen willen dit werk overdag doen, maar ik had indertijd nog een baan. Op zondagavond kon ik thuis makkelijk gemist worden, want dan is er sport op tv.”

Vaste werkzaamheden

Tot de vaste werkzaamheden van hun dienst behoren het schoonmaken van de vrijwilligerskamer en de keuken waarin de gasten kunnen koken. Eén van de drie werkt tot 21.00 uur in de Ronald McDonald Huiskamer die zich in het MMC bevindt. ,,Dat is een vertrouwde en veilige ruimte voor het gezin. Mensen met witte jassen mogen er niet komen. Wij bieden ook daar een luisterend oor, maken er schoon en ruimen het speelgoed op”, vertelt Oomen.

Quote Omdat ik er zelf ook gewoond heb, is er over en weer begrip Majorie Jaspers

En altijd hebben ze hun voelsprieten uitstaan voor de gasten. Jaspers: ,,Je merkt het als ze je zoeken. Omdat ik er zelf ook gewoond heb, is er over en weer begrip.” Het werk geeft de dames veel voldoening. En niet alleen vanwege de sfeer en de gezelligheid die vaak in het Huis hangt. ,,De meeste voldoening geeft de wetenschap dat de gasten het hier fijn hebben”, zeggen de drie beslist.

De vrijwilligers zijn ook zeer te spreken over het management. Oomen: ,,Ze zijn heel betrokken en attent. Elk jaar hebben we een cultureel uitje met alle vrijwilligers van alle Huizen in Nederland.”

Ook komt er soms waardering uit onverwachte hoek. Westerink: ,,Toen wij begonnen, was het Huis nog niet zo bekend. We treffen hier wel eens grootouders die zeggen: was dit er in onze tijd maar. We zien nu wel eens dat ze voor een feest donaties vragen voor het Huis.”

Voor de twee zaterdagdiensten vanaf 15.30 uur zoekt het Huis nog vrijwilligers.