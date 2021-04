Een maaltijd én een oogje in het zeil, bij Kempische ouderen aan huis

WESTERHOVEN - Sinds de corona-uitbraak staat een deel van de cateringactiviteiten bij Catering Content in Westerhoven on hold. Gelukkig heeft de uitbraak ook een positief effect: meer vrijwilligers zijn bereid om maaltijden te bezorgen bij ouderen. Én ze houden tegelijkertijd een oogje in het zeil.

Elke ochtend en middag bezorgen al jaren in totaal meer dan negentig vrijwilligers koelverse en warme maaltijden bij, vaak alleenstaande, ouderen in de hele Kempen - tot aan Leende toe. De vrijwilligers merken dat de ouderen die zij bedienen sinds de coronapandemie eenzamer zijn dan voorheen. Dagbesteding valt weg, ze krijgen minder bezoek en hebben meer angst voor een bezoekje aan de supermarkt of de winkel.

Quote Het is toch een soort sociale controle Suzan van Kemenade, Catering Content

,,Onze vrijwilligers bieden een vertrouwd gezicht dat dagelijks langskomt en een oogje in het zeil houdt. Het is toch een soort sociale controle’’, zegt Suzan van Kemenade, werkzaam bij Catering Content. ,,Deze nevenfunctie, nu tijdens corona nog belangrijker, vinden we heel fijn om te kunnen vervullen en hier hechten we ook veel waarde aan.’’

Catering Content kiest bewust voor een maximum van vijftien adressen per route voor elke vrijwilliger per dag, zodat er ook tijd is voor een praatje en om even te checken of alles oké gaat. Met deze extra tijd willen ze zich onderscheiden van andere bezorgservices.

Laatst was er iemand gevallen

,,We hebben altijd de gegevens van een contactpersoon achter de hand voor als er iets is met de oudere(n) of in geval van nood’’, vervolgt Van Kemenade. ,,Laatst was er een persoon gevallen. Dat merkte onze vrijwilliger gelukkig op tijdens een ronde en dan kan er meteen actie ondernomen worden. Dat is fijn, de betrokkenheid bij de vrijwilligers is heel hoog, daar zijn we trots op. Naasten hebben er veel waardering voor.’’

,,Wat begon als alleen een maaltijdbezorgservice is uitgegroeid tot een bezorgservice met zorgfunctie. Dat is echt uniek’’, voegt eigenaar Peter Daas toe.

Quote We blijven vernieuwen, juist in deze tijden en daar zijn we trots op Peter Daas, eigenaar Content Catering

Om de eenzame ouderen een hart onder de riem te steken levert Catering Content in deze tijd vaak iets extra’s bij de maaltijden en probeert het de menu’s tijdens de feestdagen nog net iets feestelijker te maken dan voorgaande jaren. ,,Met een maaltijd kan dat immers wél in de huidige tijd’’, zegt Daas.

En dat laat Content Catering ook zien met zijn nieuwe productlijn Vers en Klaar, die onlangs is geïntroduceerd. De lijn bestaande uit verse soepen en maaltijden is te koop bij de plaatselijke supermarkt. ,,We blijven vernieuwen, juist in deze tijden en daar zijn we trots op.’’

De maaltijdprijs van de bezorgservice is 7,10 euro voor een driegangenmenu (soep, hoofdgerecht, toetje) en de bezorgkosten zijn vanaf 1,20 euro per bezorging per adres (maximaal 2 euro).