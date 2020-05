Een mix van Chinees, Indisch en Brabants in Bladel

Op 12 mei 1980 namen Stefan Soeng en zijn schoonbroer Johnny Liauw het bestaande Chinese restaurant Loe Yoe Kee aan de Sniederslaan in Bladel over. De mannen gingen in de keuken. Hun echtgenoten Alice Soeng-Liauw en Martha Liauw-Chiu zorgden voor de bediening.

Soeng wist waaraan hij begon. Zijn vader had een restaurant in Bergeijk en in Lommel. Op het traditionele Chinese menu verschenen vanaf dat moment ook pittige en gekruide Indische specialiteiten. Niet toevallig, want drie van de vier hebben een geschiedenis die via Nederlands Nieuw Guinea loopt. Hun grootouders trokken er naar toe om de armoede in China te ontvluchten. Na de overdracht van de kolonie aan Indonesië kwamen ze alle vier na wat omzwervingen uiteindelijk in ons land terecht.

Kennis maken met nieuwe gerechten

In de veertig jaar bouwden de twee echtparen aan een trouwe klantenkring. „We stimuleren onze gasten om een keer iets anders te kiezen dan babi pangang of foe yong hai. Via onze maandacties maken eters kennis met nieuwe gerechten. Ook op onze Bali-avonden kunnen we bijzondere schotels op het menu zetten. Soms gebruiken we nog recepten van onze oma’s”, vertelt Johnny Liauw.

Zijn zwager Stefan Soeng beseft dat het voor restaurants als Wan Sing niet makkelijker wordt: „Er komt steeds meer concurrentie, vooral van andere afhaalzaken en supermarkten die ‘s avonds open zijn.”

Zoektocht naar geschikt personeel

Catering, ook bij toeristenaccommodaties, loopt volgens hem nog steeds goed. In die concurrentiestrijd heeft Wan Sing, los van de huidige coronacrisis, nog te maken met een zoektocht naar geschikt personeel. Ook opvolging is een vraag, gezien de leeftijd van het viertal zelf. „Bij drukte springen de kinderen wel in, maar geen van de zes heeft ambitie om de zaak over te nemen. Gelukkig zijn we allemaal nog goed gezond”, legt Martha Liauw-Chiu uit. „Ik had nooit verwacht dat we het zo lang zouden volhouden”, verklapt haar schoonzus Alice Soeng-Liauw. „Ons leven is een mix van Chinees, Indisch en Brabants. Alle drie culturen waarin genieten van het goede leven belangrijk is. Daar voelen wij ons goed bij. Sommige klanten zijn vrienden geworden.”