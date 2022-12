‘Een mythisch vogelfiguur op de uitkijk voor wat dan ook’; Hans van Eerd plaatste een van zijn bronzen beelden in Oirschots centrum

Hans van Eerd (81) verhuisde samen met zijn vrouw Jo in de zomer van 2021 van het buitengebied naar het centrum van Oirschot. Hun geliefde boerderij met beeldentuin werd verruild voor een appartement met uitzicht op de markt. Van Eerd: ,,Er is altijd wat te doen hier, zoveel te zien, prachtig. Maar een grote tuin en galerie hebben we niet meer. De collectie beelden die nog in mijn bezit zijn staan verspreid over drie locaties. Bij Kees Verhouden meubelen, in atelier De Kas en in ons appartement.”

‘Ze vinden het gelukkig prachtig’

Samen met de projectontwikkelaar ontstond het idee een groot beeld op het voorterrein van het appartement te plaatsen. ,,We kregen goedkeuring van de andere appartementenbewoners. Lange tijd waren ze ook benieuwd welk beeld het zou worden. Ze vinden het gelukkig prachtig.”

Bijna zestig jaar lang bedenkt, ontwerpt en maakt Van Eerd al beelden, voornamelijk in brons en hout. Vrij werk, maar ook in opdracht. In Oirschot zijn diverse beelden van hem te zien, onder andere bij het klooster Nazareth, De Boekenwurm. Maar ook het Monument Herculesramp uit 1997 op Vliegbasis Eindhoven is van zijn hand. Van Eerd ontving in 1971 een aanmoedigingsprijs van de Gemeente Eindhoven en in 1985 een zilveren medaille van de stad Brussel.

Op het pleintje voor het appartementengebouw stonden al eerder beelden van de beeldhouwer. ,,In 1992 werd in opdracht van KAB accountants, destijds daar gevestigd, het beeld ‘Mythos Varend’ geplaatst. Zij schonken het aan de gemeente, en staat in de kanaalzone.”

Quote Het heet ‘de blauwe berg van morgen’, ik maakte het in 1998 voor op het voorplein van onze boerderij Hans van Eerd

Het beeld dat nu voor het appartement staat, is gekozen vanwege de rijzige gestalte, zijn verticaliteit en het ontbreken van uitsteeksels. Van Eerd: ,,Het heet de blauwe berg van morgen en ik maakte het in 1998 voor op het voorplein van onze boerderij. Het beeld is tentoongesteld, onder andere in museum Mesdag in Den Haag en in Kevelaer in Duitsland.”

Mythologie als inspiratie

In het werk van Van Eerd reist de mens door tijd en ruimte waarin vleugels, om zich te verplaatsen, een essentieel onderdeel zijn. De mythische figuren Daedalus en Icarus spelen een grote rol in zijn werk. ,,Via mijn oom, die antropoloog was, las ik op twaalfjarige leeftijd verhalen over mythologie. Dat heeft me nooit meer losgelaten, ik heb er veel over gelezen.”

Zijn beelden maakten in al die jaren een ontwikkeling door. Want terwijl het eerst figuren waren die weg leken te vliegen, vond hij ook dat er een rustpunt moest zijn, om meer te kunnen zien. Dus toen kwam het varende bootje erbij, en later nog de beschutting van een grot of huisje.

,,Het beeld dat hier nu staat is een Icarusfiguur met vleugels. Hij rust op zuil met kapiteel en is op de uitkijk voor wat dan ook, afwachtend en verlangend. De term ‘blauwe berg’ in de titel verwijst naar de Blue Mountains. Titels van beelden waren in het begin vaak gebaseerd op mythologische figuren, later op mooie woorden uit gedichten, literatuur of muziek.”

‘Ik kan toch niet ophouden’

Vanuit zijn appartement ziet hij toeristen en inwoners nieuwsgierig naar zijn beeld kijken. Er staat geen uitleg bij, alleen zijn naam staat in de vlakke plaat gegraveerd. Van Eerd is in zijn atelier vlakbij nog altijd bezig met nieuwe werken. In opdracht of voor zichzelf. ,,Ik kan toch niet ophouden.”