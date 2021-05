Een nieuw plein als huiskamer voor Hapert

PvdD-Bra­bant maakt zich hard voor wezel en bunzing in Oirschot

21 mei Ook de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten buigt zich nu over het nieuwbouwproject Ekerschot-Noord in Oirschot. Met name de gevolgen voor het leefgebied van wezels, bunzingen en kamsalamanders in die omgeving is reden voor de fractie om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.