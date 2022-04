Eén nieuwe Officier in Oirschot en twee keer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

OIRSCHOT - Drie inwoners van de gemeente Oirschot werden dinsdagochtend verrast door burgemeester Judith Keijzers-Verschelling. Zij kregen bij hun huis een lintje opgespeld vanwege hun jarenlange maatschappelijke en beroepsmatige verdiensten. Het gaat om twee nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau en één Officier. Vorig jaar waren dat er tien in totaal: acht Leden en twee Ridders. Hieronder de gedecoreerden in alfabetische volgorde.

Jos van Haren (62), werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange verdiensten voor voetbalvereniging Oirschot Vooruit. Zo was hij al sinds 1977 jeugdtrainer, -leider en -coach en is hij tot in 2005 nog leider geweest van verschillende elftallen. Hij was organisator van en trainer bij de KNVB-voetbaldagen en organisator van het Zilveren Stoel toernooi. Hij is momenteel scheidsrechtercoördinator, coördinator wedstrijdsecretariaat, archivaris en hij zet zich in voor de website van de vereniging.

Wilma de Koning-Martens (59) mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De Oirschotse doctorandus is nu algemeen directeur bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en was daarvoor bestuurlijk betrokken bij de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, bij de Universiteit van Tilburg, bij de Fontys Hogescholen en als vicevoorzitter van het College van Bestuur bij de Radboud Universiteit. Ze wordt geroemd als ‘bestuurlijke duizendpoot, die daadkrachtig optreedt met oog voor het welzijn van medewerkers’.

Hank van Nunen (60) is gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook hij zet zich al jaren in voor Voetbalvereniging Oirschot Vooruit. Zo was hij jeugdtrainer, -coach en -leider, medeorganisator van de KNVB Voetbaldagen, medeoprichter en medeorganisator van de jeugdsurvival en medeorganisator van de jaarlijkse quizavond. Daarnaast is hij tambour-maître bij Fanfare Concordia en zorgde hij als vrijwilliger bij de Hockeyclub Oirschot voor een betere relatie, samenwerking en vriendschap tussen beide sportverenigingen.