Een originele menukaart uit Hoogeloon

In 1984 begon Michel Vernie (58) met het adviseren van horecaondernemers in het kiezen van de juiste menukaart. Later verkocht hij zijn aandelen aan een compagnon en richtte hij in 2014 het menukaartenbedrijf The Menu Store op. Vanaf 1 januari 2019 is zoon Rudy (36) mede-eigenaar en hebben ook echtgenote Olga en dochter Chantal hun inbreng in het familiebedrijf. ,,Wij wonen al meer dan 20 jaar in Casteren maar daar woonden we eigenlijk ‘in de zaak’. Toen kwam deze locatie in Hoogeloon op ons pad. Hier kunnen we onze opslag kwijt en hebben we onze werkplaats, een prima locatie”, vertelt Michel.