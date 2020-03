Een park voor zonnepanelen in Reusel, maar waar?

Ze stellen voor om initiatiefnemers de kans te geven om tussen 1 mei en 1 september van dit jaar er voorstellen voor in te laten dienen.

Maar niet alle handen gaan hiervoor op elkaar, bleek bij de commissie Ruimte, dinsdagavond. Zo zijn de boeren volgens boerenvoorvrouw Toos Meijs erg bezorgd als er een groot arsenaal aan goede landbouwgrond gebruikt gaat worden voor zonneparken. ,,Kunnen we dan ons voornemen voor kringlooplandbouw nog wel waarmaken?” vroeg ze zich af.

Nabij de nieuwe windmolens

Nederland heeft de lat hoog gelegd als het gaat om de energie- en klimaatdoelstelling en de Kempengemeenten willen hun aandeel hierin leveren. Om grip te houden op de ontwikkelingen wordt er in een eerste fase enkel initiatieven op één aangegeven plek per gemeente toegestaan, maar in Reusel-De Mierden zijn de meningen nog er nog over verdeeld. Zo ziet Johan van Dommelen (Samenwerking) er meer in om zonnepanelen tussen de nieuwe windmolens nabij de Postelsedijk te leggen en wil Joris van Gompel (VVD) in het gebied rond De Hoeven absoluut een streep door het gebied zuidelijk van de Kleine Hoeven.

Het venijn van de discussie in de Reuselse commissie zat duidelijk in de staart. Sjef Lavrijsen (CDA) vroeg zich hardop af wat het op zou leveren als op de veertig hectare van camping Het Zwartven de tijdelijke huisvesting zou wijken voor zonnepanelen?

Wethouder Peter van de Noort wil er zeker wel over nadenken, maar voorlopig ziet hij het voorgestelde gebied bij De Hoeven nog steeds als ideaal, omdat het een buffer is tussen twee industrieterreinen. ,,Verder slibben de plekken waar we iets grootschaligs op kunnen zetten vol”, zegt hij. ,,Enkel nabij De Luther is er nog enige plek voor windmolens.”