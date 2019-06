Een perzikhuidje na de Muddy Angel Run in Eersel

EERSEL - De kleur rose en zo'n drieduizend dames kleurden zaterdag de Muddy Angel Run op Landgoed Duynenwater (voorheen het E3-strand) in Eersel. Hitte, modder, water, zeepsop en vijftien obstakels waren de te bedwingen tegenstanders.

Groepsgewijs worden de sportievelingen na een warming up richting het strand gestuurd. De dan nog smetteloze shirtjes worden gesierd door ludieke namen als: Mud(skes), Hemelse Modder, Hot Pink, en Wine Angels. Angelique van Schaik is met een familieteam uit Nijmegen aanwezig.

De tekst op de shirts, ‘Al moet ik kruupen!’, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ,,Vorig jaar heb ik ook meegedaan en dat was heel leuk. Het goede doel spreekt ons ook aan, ik heb zelf borstkanker gehad. De saamhorigheid hier is groot." De groep van acht eet nog een banaan voordat ze om elf uur van start gaan.

Volledig scherm Mud angel Run E3 strand Eersel © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Het goede doel dat de deelnemers steunen is de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Van elk ticket gaat een euro naar het wetenschappelijk borstkankeronderzoek dat in het ziekenhuis plaatsvindt onder leiding van dr. Marleen Kok. Arts-onderzoeker Leonie Voorwerk en Noor Bakker doen er promotieonderzoek en zijn zaterdag afgereisd naar Eersel. ,,Wij doen onderzoek naar borstkanker, specifiek naar de rol van het immuunsysteem. We zijn heel blij dat de organisatie ons als goed doel heeft gekozen."

Volledig scherm Mud angel Run E3 strand Eersel © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Natuurlijk kent de Muddy Angel Run een modderbad. Kreunend en steunend moeten de Angels al tijgerend onder roze vlaggetjes door de modder. Een stukje verderop in het vijf kilometer lange parcours is de modder op de lijven opgedroogd. ,,Mijn gezicht trekt samen van de modder", roept een dame tijdens het lopen. ,,Dat is goed voor je huid. Daar krijg je een perzikhuidje van", stelt een teamgenoot haar gerust. ,,Oh, lekker. Nou heb ik modder en schuim in mijn bakkes", flapt een deelneemster er na het schuimbad uit.

Emotioneel

Het team van Daniëlles Kniphuis uit Veldhoven staat na de finish uit te rusten. Het door de organisatie verstrekte water, krentenbrood en fruit is meer dan welkom. Nancy Overbeeke vond het geweldig en roemt het teamgevoel. ,,Het is voor mij de eerste keer. Ik vind het erg emotioneel dat ik dit gedaan heb. Bij sommige obstakels moest ik over mijn grenzen heen." De Veldhovense en haar dochter Aniek hebben een schoonzus en tante aan de ziekte verloren. ,,Mijn schoonzus was vandaag bij me", zegt Overbeeke die na een knuffel van een teamgenoot een traantje wegpinkt.