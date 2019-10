Eén plek voor alle activiteiten in Hapert

HAPERT - Hapert krijgt één accommodatie voor Den Tref, parochie, basisschool, kinderopvang, bieb en ouderensoos. Gerard Smetsers, directeur van basisschool 't Palet in Hapert, ziet het zo voor zich. In de verwilderde tuin achter de kerk van Hapert doet hij denkbeeldig een deur open. ,,Kijk, hier loop je zo de foyer binnen."

Smetsers maakte woensdagmiddag met een groepje betrokkenen, onder wie wethouder Davy Jansen en projectmanager Jeroen Bos, een rondje langs het terrein waar de multifunctionele accommodatie (mfa) van Hapert straks komt te staan. De eerste stop was voor en in de kerk. Daar gaf Simon Lamers van het kerkbestuur uitleg. Het dakje aan de voorkant van de kerk gaat verdwijnen, het behoort niet tot de oorspronkelijke bouw van de kerk. De drie bogen komen in de voorkant straks weer terug.

Emotioneel heeft een aantal Hapertenaren wel iets met de kerk, zegt hij, maar: ,,We praten al zolang hierover. We zijn er wel gewend aan geraakt dat er iets gaat gebeuren." Het is al winst dat het gebouw behouden blijft. De karakteristieke bogen binnen, links en rechts, blijven. Er komt een eerste verdieping in het gebouw te liggen. ,,Van de banken proberen we nog wat te hergebruiken. Dat zou mooi zijn", zegt hij. De kerkgangers krijgen straks een kleinere, intieme zaal in het gebouw voor de diensten.

Verbinden

De pastoorswoning en de oude Marnixschool gaan tegen de vlakte. De oude pastorie blijft staan. ,De nieuwbouw gaat de resterende gebouwen met elkaar verbinden", zegt Kees van de Ven, voorzitter van Den Tref. ,,Nu ligt het gebied er nog besloten bij." Den Tref krijgt er ook een plekje in de nieuwe accommodatie.

Burgemeester Bosma heeft de pastoorswoning tijdelijk in gebruik. Hij betaalt hiervoor een marktconforme huur. De huur van de tijdelijke bewoner van de pastorie is al opgezegd. Smetsers heeft de oude Marnixschool nog in gebruik voor opslag. Hij is zeer te spreken over de plannen. ,,Dit is een geweldige plek, midden in het dorp, voor alle activiteiten straks."