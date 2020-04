Een rondje langs de kernen van Bergeijk in coronatijd

Via het slaperige Walik rijd ik Riethoven binnen. ‘Samen zijn we sterk’, spoort een spandoek in kleurige letters bij de oude pastorie de inwoners aan de moed erin te houden. Maar niemand die het leest, er is geen hond op straat. Het terras van restaurant Vandeijck tegenover de kerk is gesloten. Iedereen in Riethoven heeft zijn toevlucht gezocht tot de veilige thuishaven. Of al net zo veilige afgesloten ruimte van het glimmende carrosserie, want auto's en tractoren komen er wel opmerkelijk veel door de Gildestraat gereden.