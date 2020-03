Een schepje bovenop woningbouw in Bergeijk

Bij de voorgestelde maatregelen om tot extra woningen te komen, ligt het accent met name op inbreidingslocaties en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan woningsplitsing voor ‘meergeneratiewoningen’, het tijdelijk toestaan van wonen in bijgebouwen voor starters of mantelzorgers en het bouwen van een woning voor de doelgroepen op eigen grond. Bergeijk moet op basis van demografische prognoses tot en met 2028 jaarlijks circa zeventig woningen bouwen, waarvan 60 procent voor de doelgroepen starters, senioren, sociale huur of (mantel)zorg.

Quote Bij 30 procent is een wijk al rijkelijk voorzien van sociale huur. De vraag is of je daar nog verder in moet gaan Mathijs Kuijken, Wethouder Bergeijk

De sociale huur is de laatste jaren wat achtergebleven en de woningvoorraad voor die groep staat nog verder onder druk door de problemen met Vestia. Die woningcorporatie verkeert in zwaar weer. Een mogelijk gevolg is dat 30 procent van de vierhonderd Vestia-woningen in Bergeijk onttrokken wordt aan de voorraad sociale huurwoningen. Om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren stelt het college voor een korting op de grondprijs te hanteren en bij nieuwbouw te streven naar 30 procent sociale huur. Die lat ligt nu in de Kempen op 20 procent. Daarnaast wil Bergeijk een vereveningsfonds instellen voor sociale woningbouw: als het bouwen voor de doelgroep niet mogelijk is, moet er geld gestort worden in een fonds. Dat kan de gemeente dan benutten om sociale woningbouw te stimuleren.

CDA-commissielid Peter van Hoof vroeg zich hardop af of het wel voldoende maatregelen zijn. „Voor onze doelgroep starters is het moeilijk een match te vinden. Duurzaamheidseisen werken sterk kostenverhogend.” Tijdelijk wonen in bijgebouwen en het splitsen van woningen noemde hij 'goede opties’. Twan Jansen (VVD) sprak van ‘goede en ambitieuze voorstellen'.

Harde eis

Wat Berno Nieuwenhuizen (GroenLinks-PvdA) betrof, mocht het ‘streven’ naar 30 procent sociale huur als een harde eis geformuleerd worden. Dat is met name bij kleinere woningbouwprojecten niet altijd haalbaar, antwoordden wethouders Manon Theuws en Mathijs Kuijken. En de lat bij grote nieuwbouwprojecten ter compensatie nog hoger leggen, leek Kuijken niet wenselijk. „Bij 30 procent is zo’n wijk al rijkelijk voorzien van sociale huur. De vraag is of je daar nog verder in moet gaan.”