Een selfie met de Oirschotse Mol als hint

In het flink verduisterde en koele zaaltje van Den Deel zijn de felle zon en 33 graden buitentemperatuur ineens ver weg. Eén ding is duidelijk: Bekende Spoordonkenaar Martien Mattheeuwse is de Mol níet, want die fungeert als strenge portier. Per groep komen er steeds enkele afgevaardigden binnen. De spanning wordt voelbaar als deelnemers De Oirschotse Mol op het podium ontwaren. Een mysterieus muziekje klinkt, De Mol is absoluut onherkenbaar, op de rug gezien, in een monnikspij met kap en ook nog in nevel gehuld. Drie ja/nee-vragen mogen er gesteld worden aan De Mol, het antwoord volgt in de vorm van een hoge of lage toon uit een keyboard. Er staat al even een lijstje op de Facebookpagina met de tien meest genoemde namen, waaronder cabaretier Henry van Loon en burgemeester Judith Keijzers. Vragen als: ,,Komt u uit Oirschot?”, ,,Bent u ondernemer?” en ,,Bent u een vrouw?”, komen veelvuldig voorbij. Een selfie met De Mol op de achtergrond levert nog een extra hint op.