Een slimme oproltruc voor kilometers festivalzeil

Vrijdag rond 11.00 uur draait Hans Huijbers junior de contactsleutel van zijn loader om. Voor vijf pensioengerechtigde Wintelrenaren breekt dan een spannend moment aan. Ad Hoeks zet een hendel van de bij hem ontwikkelde plasticwikkelmachine om. Terwijl de mannen 50 meter plastic richting het draaiende deel geleiden, rolt de machine binnen enkele minuten het plastic op. Hoeks straalt van voldoening.

Er mag geen olie in de grond komen

Milieuvoorschriften noodzaakte in 2018 de organisatie van het driedaagse muziekfeest Welons om zeiltjes onder de auto’s van bezoekers te leggen. Die parkeren hun auto in een weiland van Hans Huijbers aan de Merenweg, waar ook het jaarlijkse festival plaatsvindt. Ook ruim zevenhonderd Amerikaanse auto’s en motoren maken er hun opwachting. ,,Maar we zitten hier in een waterwingebied waar geen olie in de grond terecht mag komen. Daarom hebben we toen tweeduizend zeiltjes aangeschaft om onder alle auto’s en motoren te leggen”, vertelt René van der Velden van de stichting Welons.

Gigantisch veel werk

Leden van carnavalsvereniging De Huifnarren verleenden op verzoek van de stichting hand- en spandiensten bij het plaatsen en weer opruimen van de zeiltjes. ,,Het bleek gigantisch veel werk. Tijdens de evaluatie na afloop was de conclusie dat het geen doen was.”

Quote Uitrollen ging eenvoudig, maar bij het opruimen konden we het alleen maar opvouwen. Toen zaten we met de handen in het haar René van der Velden, stichting Welons

Voor 2019 schafte de organisatie zo’n 2,5 kilometer plastic aan dat speciaal voor olie is. ,,Dat kochten we op rollen van 50 meter. Uitrollen ging eenvoudig, maar bij het opruimen konden we het alleen maar opvouwen. Toen zaten we met de handen in het haar.”

Uren denk- en knutselwerk

Maar niet voor lang. Met twee metaalbewerkers en een automonteur in hun midden, zetten Van der Velden, Hoeks, Gerard van der Heijden, Jos Fonken en Toon Mouws de grijze cellen stevig aan het werk. Ze kregen een onderstel en een hydraulische pomp. Veel uren denk- en knutselwerk in de werkplaats van Hoeks leidden uiteindelijk tot een compact apparaat. Hoeks: ,,De machine kan eenvoudig gekoppeld worden aan een loader of tractor en zo het land op worden gereden. Een aggregaat is niet nodig.”

Editie 2021

De vijf kijken met veel genoegen terug op de klus. ,,We zijn alle vijf gepensioneerd, dus overdag hadden we volop tijd. Het is puur hobby. We hebben er samen ontzettend veel plezier aan beleefd. Nu maar hopen dat we hem in juni 2021 kunnen gebruiken”, blikt Hoeks vooruit naar de eerstkomende editie van Welons. Maar eerst wachten nog 46 stukken plastic van elk 50 meter die nog opgerold moeten worden.