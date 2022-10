Een smeuïge traditie tijdens Spoordonk Kermis

Vervoer met vrijwilli­gers alterna­tief voor bus of taxi

HULSEL - De reguliere busverbinding is jaren terug al gesneuveld in een bezuinigingsronde en de afstand vanuit Hulsel naar een ziekenhuis is minimaal 25 kilometer. De KBO’s in Reusel-De Mierden gaan komende tijd ‘Automaatje’ promoten. Zaterdag 8 oktober wordt er tijdens een gezondheidsdag in Hulsel informatie over gegeven.

4 oktober