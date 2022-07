Een tochtje op de DUO-fiets vanuit Duizel: ‘Hier gaat mijn staartje van kwispelen’

DUIZEL - Voor echtpaar Huub en Sepha Donkers (beiden 85) is de duofiets in Duizel een uitkomst. ,,We hebben altijd veel gefietst. Ineens is het dan afgelopen”, zegt mevrouw Donkers geëmotioneerd.

Ze heeft voor de tocht speciaal een hoed gekocht. ,,De eerste keer reden we naar Het Wilde Zwijn”, vertelt vrijwilliger Anja Bierens. ,,Tegenliggers zijn ontzettend aardig. Ze geven de ruimte of stappen af. Vandaag gaan we naar de molen in Oerle.”

Quote Het is zo leuk en dankbaar om te doen, je krijgt er zoveel energie van Wilma van der Heijden, Stichting Duo-fiets Duizel

Onlangs zijn in Duizel twee zogenaamde duofietsen in gebruik genomen. Mensen die minder mobiel zijn maken samen met vrijwilligers een ritje door de Kempen. Het doel is de passagiers, de gasten, een gezellige middag te bezorgen en mantelzorgers te ontlasten. Onderweg wordt ergens aangelegd voor een kopje koffie.

Het initiatief kwam van Anja Bierens (64) en Wilma van der Heijden (57). Samen met Gerrit Castelijns (66) werkten ze het idee verder uit. Ze vormen nu gedrieën het bestuur van Stichting Duo-fiets Duizel.

De gasten trappen op de elektrische driewielers op eigen niveau mee of ze zetten hun voeten op een plankje. Instappen is eenvoudig gemaakt, de bijrijdersstoel kan draaien. De stoel kan ook schuiven, de armleuningen kunnen omhoog. Er zit een mandje achterop voor de spulletjes en zelfs aan een stokkenstandaard is gedacht.

Nu ook derde fiets, door sponsoring en ondersteuning

Gert Kasteleijns (66) doet de penningen. Hij stelt: ,,Eén fiets is geen fiets. Door sponsoring van VDL Foundation en het Leefbaarheidsfonds Samen op de Hoogte van Eindhoven Airport en enkele andere sponsoren konden we twee duofietsen aanschaffen. De gemeente Eersel steunt met geld voor vijf jaar onderhoud en verzekering.”

Tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Sint Jansdag kreeg de stichting een derde DUO-fiets aangeboden door Parochie St. Willibrord.

Twintig ‘gasten’ en vijftien vrijwilligers

Bierens legt uit: ,,We gaan telkens met twee fietsen, dus twee vrijwilligers en twee gasten, erop uit. De vrijwilligers halen de fiets uit de stalling en halen de gasten op. Nu fietsen we twee keer per week. Het streven is vijf keer. Zo’n twintig gasten hebben zich al aangemeld via de site Duofietsduizel.nl, en vijftien vrijwilligers. Die willen één tot soms drie keer per maand fietsen, dus we kunnen er nog wel een paar gebruiken.”

Van der Heijden maakt ook de planning. ,,Het is zo leuk en dankbaar om te doen, je krijgt er zoveel energie van. Hier gaat mijn staartje nog meer van kwispelen dan van mijn dagelijks werk.”