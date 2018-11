‘Een van de grotere drugslabs van dit jaar’ gevonden in Bladel, twee arrestaties verricht

“Dit lab behoort vermoedelijk tot één van de grotere drugslabs die ik in het afgelopen jaar heb gezien, maar omdat bijna alle ketels verdwenen zijn is op dit moment lastig om een precieze inschatting te maken”, zo laat een expert van de politie weten. Hij vermoedt dat er langere tijd geproduceerd is: “Wij denken dat het lab al enige tijd buiten werking is. Er zijn op meerdere plekken in het pand nog wel tonnen, zakken en jerrycans met chemicaliën te vinden. Het lijkt erop dat hier op grote schaal xtc en amfetamine werd geproduceerd.”



De specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zullen nog wel even bezig met het opruimen. Het onderzoek is in volle gang en de gemeente Bladel is op de hoogte gebracht. Zij deden samen met de politie de inval.



Het pand waar het lab gevonden is, zit pal naast het oude gebouw van Beheersmaatschappij Moeskops, een grafisch ontwerpbedrijf. Dat bedrijf is inmiddels in Hapert gehuisvest.