Een vers kopje thee van Eerselse kookwinkel als bedankje aan zorgpersoneel

EERSEL - Hoe kunnen we het zorgpersoneel in deze coronacrisis nog op andere manieren een hart onder de riem steken dan met zingen of spandoeken? Met een simpel kopje thee, zo bedacht Irma van Diepen van kookwinkel Van den Hurk.

Vanaf vandaag staan er dagelijks tien zakjes met een luxe, verse theemelange buiten voor haar winkel klaar. Iedereen die iemand kent in de zorg kan zo'n zakje met kaartje erop (met teksten als ‘Thee voor een topper’) meenemen en bij die zorgmedewerker in de brievenbus doen. ,,Zo kunnen we zonder contactmoment toch laten weten dat we ons zorgen maken over onze helden in de zorg,”schrijft Van Diepen op de Facebook-pagina van de kookwinkel.

Momentje voor jezelf

In thee vond de Eerselse het perfecte kleine gebaar van dankbaarheid dat ze wilde tonen. ,,Iedereen wordt wel een beetje blij van thee als cadeautje. Want je wordt er niet dik van, het is lekker als je ziek bent.. En voor de mensen in de zorg kan zo'n kopje thee net dat momentje voor jezelf zijn dat je even nodig hebt.”

Aan het einde van de dag zijn er al veel zakjes opgehaald, vertelt Van Diepen. ,,In totaal al zo'n 18. Er zijn ook veel mensen die even snel binnenkomen om te zeggen dat ze deze actie waarderen. En ze geven dan meteen aan naar wie ze de thee gaan brengen.” Via Instagram kreeg ze al een bedankje van de partner van een ambulancemedewerker bij wie de thee goed terecht was gekomen.

Bijvullen

Voorlopig blijft ze het doosje met zakjes voor de deur elke dag bijvullen. ,,We hebben voldoende voorraad. En als die opraakt, bestellen we gewoon weer bij.”

Van Diepen heeft er alle vertrouwen in dat mensen geen misbruik maken van haar gulheid, bijvoorbeeld door de thee zelf op te drinken. Lachend: ,,Ik ben net begonnen in het boek ,,Alle mensen deugen” (van auteur Rutger Bregman, red.). Misschien heeft dat er mee te maken.”