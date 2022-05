Een zittingsavond in mei, daar doen ze in Westerhoven niet moeilijk over: volle zaal in zomerse sfeer

Eerste kinderen op ‘Avonture­luur’ in Hoogeloon

HOOGELOON - Het is een intensief traject geweest van plannen met hobbels en kuilen, maar nu is de spiksplinternieuwe kinderopvang ‘Avontureluur’ in Hoogeloon dan toch geopend. Het is een moderne kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang in een landelijke omgeving met dierenweide, moestuin en een grote berg zand.

9 mei