Een zwembad van bierkratten, mét een glijbaan: elf vrienden maakten het gewoon

‘D'n Elsom’ in Reusel is verhuisd: Wie heeft er bijzondere herinnerin­gen aan de oude discotheek?

11 juli REUSEL - Het roept bij menig inwoner van de regio warme herinneringen op: dansen en sjansen in El Sombrero in Reusel. Inmiddels is het stil in het bekende discotheekpand aan de Wilhelminalaan, al klinkt aan de overkant al wel weer muziek.