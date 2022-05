Eenheid is de sleutel bij 40-jarige voetbalclub De Bocht ’80 in Oirschot

,,We gaan er met z’n allen een mooi feest van maken, eindelijk”, aldus voorzitter Edwin Baeten. ,,Er staan ruim honderd vrijwilligers klaar om Oirschot en omgeving mee te laten genieten van ons jubileum. Die vrijwilligers zijn allemaal clubmensen, die doen dat graag. We merken dat het hele jaar door.”

Quote We steken onze nek uit bij evenemen­ten. Er zijn weinig clubs in de Kempen die dit ook doen Willy van Hout, bestuurslid VV De Bocht ’80

Die clubliefde zie je bij de supporters die met velen naar uitwedstrijden meereizen. Bestuurslid Willy van Hout: ,,Maar ook bij trainingsavonden, kaartavonden en kerstquizzen, dan is het gezelligheid troef.” ,,Iedere vijf jaar organiseren wij een lustrumfeest, iedereen is welkom”, vult Baeten aan. ,,We hadden ooit het thema ‘Stunten bij de Bocht’ met bungeejump, politiehonden, en een motorenshow. We steken onze nek uit bij zulke evenementen. Er zijn weinig clubs in de Kempen die dit ook doen. Onze leden durven dat.”

Eén kleedkamer met biljart

Het sportpark, sinds 2009 vernoemd naar de legendarische clubman en oud-voorzitter Frans van der Staak, ligt verscholen achter een klein, oud boerderijtje dat 20 meter van de Oude Grintweg staat. Achter de boerderij ligt het trainingsveld en het hoofdveld. De kleine sfeervolle kantine met kleedkamers (eentje mét biljart) werd in 2005 door eigen mensen in een paar maanden tijd gebouwd, in 7000 eigen manuren. Het terrein is in eigen beheer en in eigendom van buurman en erelid Bert Hems.

De Bocht ’80 is ooit begonnen met buurtvoetbal via buurtvereniging De Bocht. Van Hout: ,, In die tijd, eind jaren 60, begin jaren 70, speelde onze buurtvereniging onder andere tegen de Hei, Lindelaan, Papketel of Bijsterveld. Teams met mannen als Traa, Vingerhoets en Van Dongen waren jaren achter elkaar kampioen.”

Stromend water nodig om mee te doen bij KNVB

,,Toen het buurtvoetbal inzakte kwamen we voor de keuze te staan: buurtvoetbalcompetitie in Best of aansluiten bij de KNVB”, legt Van Hout uit. ,,We kozen voor het laatste. Daarvoor moesten we wel stromend water aanleggen en zorgen voor minimaal 25 leden.” Zo begon De Bocht ’80 , in een oude kippenkooi, met stromend water voor de bezoekers en één elftal. “Via het kleine raampje aan de zijkant kocht je bier.”

Groot succes had de club in seizoen 1994-1995 en in 2004-2005, toen het vaandelteam kampioen werd. Ook het dameselftal van De Bocht ’80 was erg succesvol. Jeugdvoetbal werd gestart in 2005.

Quote Aanwas vanuit de eigen jeugd is er nu niet. Dat is lastig, maar we hebben alle vertrouwen in het voortbe­staan van onze club. Edwin Baeten, voorzitter VV De Bocht ’80

De club met 230 leden heeft momenteel vier voetballende elftallen. Van Hout: ,,Drie elftallen op zondag en een veteranenelftal op zaterdag. Het eerste speelt in de vijfde klasse tegen clubs uit de Kempen.” Baeten: ,,Er is geen jeugdelftal. Aanwas vanuit de eigen jeugd is er nu dus niet. En dat is lastig, maar we hebben alle vertrouwen in het voortbestaan van onze club. Want altijd komen er toch weer mensen graag bij ons voetballen. Dat gaat vaak via via.”

International in de gelederen

Yener Kiliç uit Eindhoven is zo’n jongen, die via de huidige aanvoerder Murat Ozcan hier terechtkwam. Hij speelt nu drie seizoenen mee bij de voetbalclub. Hij heeft veel ervaring in de zaal en zelfs als international voor het Turkse zaalvoetbalelftal. ,,Via de aanvoerder kwam ik hier terecht. Ik heb al bij veel clubs gespeeld hier in de omgeving, maar dit is de meest gezellige club, echt waar. Het voelt als familie hier, een warm bad. Ik kom hier heel graag.”

Lustrumfeest

Het lustrumfeest heeft dit jaar als thema ‘De stemming bij de Bocht ’80 is oké’, een regel uit het clublied. Donderdag 26 mei van 15.00 tot 01.00 uur, met Snollebollekes, Jan Biggel, coverband Lijn 7 en anderen op het festivalterrein bij sportpark D’n Staak. Tickets à 20 euro zijn verkrijgbaar via debocht80.nl.