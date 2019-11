Eerbetoon aan beekdal krijgt vorm met landkunst bij Kleine Beerze

Nabij de Kleine Beerze staat een viertal kunstenaars, betrokken bij twee kunstwerken, klaar voor de officiële onthulling van hun werk. Het heeft hier letterlijk nog wat voeten in de drassige aarde gehad om concrete stappen te zetten in de beoogde dialoog tussen – en samenwerking van – boeren en burgers om het beekdal nieuw elan in te blazen. ,,Wij zijn eigenlijk het ‘oliemannetje’: we moeten zorgen dat de boel in beweging blijft”, zo vertelt Frans Verouden van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze.

Het project loopt inmiddels bijna drie jaar. ,,De bloeiende akkerranden zijn her en der al een feit en vanuit de weidevogelvereniging horen we dat daardoor de biodiversiteit toeneemt”, aldus een enthousiaste Verouden. De betrokken kunstenaars zijn minstens net zo enthousiast, vanwege het geselecteerd zijn voor dit ‘land art’-onderdeel van de landcoöperatie. Op termijn volgen er nog drie kunstwerken in de nabijheid van de Kleine Beerze en de bedoeling is om die te verbinden in een wandel- of fietsroute.

Thieu Custers, Timm Donke en Dexter van Ekeren zijn verantwoordelijk voor De Kamer van de Kleine Beerze. Een oude veevoedersilo diende als basis voor het opvallende kunstwerk. Custers vertelt: ,,Het is onze uiting van het landschap vieren in de natuur zelf. Je kan er daadwerkelijk in verblijven, een half uurtje of zelfs een hele dag. Met rondom zicht vormt dat een bijzondere beleving.” Iris Hofland is verantwoordelijk voor een fragiel werk in metaal, een artistieke akkerrand, die ze bedacht na wandelingen in het gebied. Dat het werk op enig moment door echte begroeiing overwoekerd kan raken, deert haar niet. ,,Dat hoort bij een natuurlijk proces: in de herfst komt het dan wel weer tevoorschijn.”