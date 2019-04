Eersel en Bladel in teken van Johannes Passion

Rond het concert worden er nog een aantal nevenactiviteiten georganiseerd door het Kempisch Kamerkoor. Scholieren van het Pius X College Bladel en Rythovius Eersel brengen hun creatieve passie over in het project Bach in Beeld. De resultaten zijn te bewonderen in de kerk. Er is een speciale basisschooluitvoering Johannes Junior in de Heilige Petruskerk in Bladel op donderdag 18 april, om 13.00 uur. Volwassenen betalen 5 euro entree.