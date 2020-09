Eersel komt met evenementenverzekering

Café in Bergeijk één avond dicht om corona, weer zes nieuwe besmettin­gen in gemeente

15 september BERGEIJK - Eet- en feestcafé T-Jesters in Bergeijk is afgelopen zaterdagavond dichtgebleven, omdat de week ervoor iemand binnen was die later besmet bleek met het coronavirus. Dat bevestigt eigenaar Ruud Wouters.