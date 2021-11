Eersel moet niet het Son en Breugel van de Kempen worden

EERSEL - Een groot markant gebouw dat amper opvalt in een groene omgeving, waar energie wordt opgewekt en geluidsoverlast van de snelweg wordt weggenomen voor de omgeving. Zo ziet de VVD in Eersel de hub, die moet zorgen voor een goede verbinding tussen de Kempen en Eindhoven en omgeving, voor zich als die er komt.

Of die hub er komt is de vraag. Wat is de nut en noodzaak ervan? Het schrikbeeld bij partijen in de Eerselse gemeenteraad is een lege parkeergarage. Zo verwijzen ze naar de vrijwel leegstaande park-and-ride in Eindhoven en de hub van ASML op landgoed Duynenwater waar nog niet veel gebruik van wordt gemaakt.

Kansrijke locatie

De Metropool Regio Eindhoven, een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten uit de regio, wil graag een hub en Eersel wordt gezien als een kansrijke locatie. Mensen kunnen vanuit de hub op een snelle manier reizen met het openbaar vervoer tussen de Kempen en het stedelijk gebied. De hub maakt deel uit van het mobiliteitsplan de Kempen.

In december vorig jaar nam de Eerselse gemeenteraad unaniem een amendement aan van Eersel Samen Anders, PvdA-Groenlinks en de VVD, waarin stond dat de raad meer betrokken wilde worden bij het proces. De raad moet aan kunnen geven waaraan de hub moet voldoen.

Koningshof in Veldhoven

Maar belangrijker nog is dat de nut en noodzaak wordt aangetoond en er onderzoek wordt gedaan naar locatie ervan. De regio gaat een planstudie doen naar de hub. De gemeente Eersel kan punten aandragen voor dat onderzoek, omdat de kans groot is dat de hub daar komt. De locatie die in beeld is, ligt bij de afrit van de A67 bij Eersel. Al hamert de raad erop dat er ook gekeken moet worden naar andere locaties, zoals de Koningshof in Veldhoven.

Als de hub er komt, wordt dat het visitekaartje van Eersel. Je ziet het als je vanaf de snelweg de gemeente binnenkomt. Daan van den Broek, raadslid namens PvdA-GroenLinks maakt zich zorgen hoe dat eruit komt te zien. Er wordt ook onderzoek gedaan naar ondersteunende faciliteiten als vergadermogelijkheden, een kiosk en een kleine supermarkt.

,,Waar trek je de streep?”, vraagt Van den Broek ,,Onze entree wordt een parkeergarage met vergaderzaal en Albert Heijn to go en later misschien nog een McDonald’s, hotel en Mediamarkt. Dan wordt Eersel het Son en Breugel van de Kempen.

Wethouder Steven Kraaijeveld ziet dat als een spookbeeld. ,,Een McDonald’s en Mediamarkt staat niet in de notitie en geven we dus ook niet mee.” Maar Van den Broek vreest dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren.

In de notitie gaat het behalve over de nut en noodzaak en de locatie, onder andere ook over dat het moet passen in het landschap en bij moet dragen aan het verminderen van het autogebruik.

Koffie, kleine supermarkt en vergadermogelijkheden

Een amendement van het CDA om de punten koffie/kiosk, kleine supermarkt (to go) en vergadermogelijkheden uit de notitie te schrappen krijgt wel steun van Kernbeleid en PvdA-GroenLinks, maar haalt geen meerderheid.

Met uitzondering van de PvdA-GroenLinks stemmen alle partijen in met de uitgangspuntennotitie. De regio gaat nu verder onderzoek doen naar de nut en noodzaak. Afhankelijk van de resultaten wordt de planstudie vervolgd.

Ook als de regio voor is, kan Eersel de komst van de hub in de gemeente nog afwijzen. De raad moet het bestemmingsplan goedkeuren om de komst ervan mogelijk te maken.

Over wat een eventueel nee van Eersel betekent voor de verhoudingen met andere gemeenten in de regio laat Kraaijeveld, die namens de Kempengemeenten het woord doet, zich niet uit. ,,Ik verwacht dat de regio rekening houdt met onze wensen. Anders ben ik teleurgesteld en het zou niet slim zijn, omdat de raad het bestemmingsplan moet goedkeuren. Ik ga geen uitspraken doen over wat een nee betekent voor de verhoudingen.”

De verwachting is dat het onderzoek een half jaar duurt.