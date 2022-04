Eersel Samen Anders en VVD lijken samen door te gaan in Eersel

Afgelopen week voerde ESA afzonderlijk gesprekken met VVD en PvdA-GroenLinks . Na overleg met de fractie heeft ESA besloten om deze week verder te praten met de VVD. Dat is de partij waarmee in de afgelopen raadsperiode de coalitie werd gevormd.

Net wat beter

,,We hebben met beide partijen een prettig gesprek gevoerd”, zei ESA-fractievoorzitter Arno Kennis. ,,Alleen is het algemene gevoel over de VVD net wat beter. Het is nog niet definitief, maar de signalen wijzen erop dat we eruit gaan komen.” Samen hebben ESA (8) en VVD (2) tien van de zeventien zetels.