Eersel Samen Anders gaat verder praten met PvdA-GroenLinks en VVD

Verhalen delen tijdens eerste Oekraïne Café in Westerho­ven: ‘We beginnen helemaal bij nul’

WESTERHOVEN - Ze léven nog, dat is het enige dat telt. Sterker: Dinara (24) en Dima (38) uit Oekraïne kregen er tien dagen geleden een leven bíj, toen zoontje Leon werd geboren in het Máxima MC in Veldhoven. ,,Geld en bezit zeggen niks meer in mijn vaderland, echt alles van waarde is kapot.”

26 maart