Eersel Samen Anders stelt klimaatdoelen Kempen ter discussie

EERSEL - Eersel Samen Anders betwijfelt of de klimaatdoelen van de Kempengemeenten gehandhaafd moeten worden, liet de coalitiepartij weten tijdens de commissievergadering. Die mededeling schoot bij D66 en PvdA-GroenLinks in het verkeerde keelgat.

Zou het de Kempengemeenten lukken om in 2025 gezamenlijk energieneutraal te worden? Dat Rik Spooren (van coalitiepartij ESA) het zelfs maar waagde om vraagtekens te zetten bij dit ambitieuze klimaatdoel van de Kempengemeenten werd hem bepaald niet in dank afgenomen door oppositiepartijen D66 en PvdA-GroenLinks. Dit werd duidelijk tijdens de commissievergadering over de voortgang van het Eerselse duurzaamheidsbeleid.

Stinkende best

D66 en PvdA-GroenLinks benadrukten dat die ambitieuze stip op de horizon in de Kempen nodig is om de vaart te houden in het terugdringen van het klimaatprobleem. ,,We moeten ons stinkende best gaan doen om in de komende vijf jaar energieneutraal te worden. Als je niet mikt, ga je het helemaal niet halen,” aldus een felle Egbert-Jan Plas (D66).

De wil om energieneutraal te worden is er ook bij Eersel Samen Anders, benadrukte Spooren. Maar deze partij wil zich daarbij baseren op realistische doelen, gaf het raadslid aan. ,,Als we onhaalbare zaken nastreven, dan gaan we daar besluiten aan koppelen die niet de juiste zijn. We moeten eerlijk zijn naar de burger toe.”

Niet vertragen