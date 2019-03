Eersel start met Goede Doelenweek

Het wordt steeds moeilijker om aan de nodige collectanten te komen en veel inwoners houden vaak de deur dicht voor de vele collectanten. Elk goede doel heeft zijn eigen organisatie, eigen collectanten en bussen, die vaak per dorpskern verschillen. In de gemeente Eersel waren 600 collectanten actief.

Nieuw

Voorzitter van de nieuw opgerichte stichting Goede Doelen Week Eersel, Richard Coppoolse, vertelt: ,,In de Kempen is het nieuw en zijn wij de eerste. Wij gaan onze krachten bundelen en dan wordt er nog maar een keer per jaar gecollecteerd. De plaatselijke verenigingen en clubs blijven hier buiten. Zij hebben hun eigen acties. Ieder van de zes dorpskernen heeft een eigen organisatiecomité. We maken de wijken kleiner, zodat het ook minder belastend is voor de collectanten. Het eerste jaar is het een flink geregel.”