Eersel streeft niet langer naar ‘energieneutraal in 2025' voor de Kempen

Wonen op locatie Zuidzorg in Bergeijk

9:18 BERGEIJK - Op de plaats van het Zuidzorg-gebouw aan de Klaproosstraat in Bergeijk komen in vier lagen veertig levenloopbestendige appartementen. Tijdens een drukbezochte informatieavond over dit voorontwerp bestemmingsplan werden veel vragen gesteld over de gevolgen die het plan heeft voor de omliggende woningen en straten.