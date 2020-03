Eersel trekt beurs voor nieuwe AED's

EERSEL - Plaatselijke EHBO-en AED-verenigingen in Eersel krijgen voortaan van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten voor vervanging van verouderde AED’s. Daarnaast ontvangen ze een gemeentelijke subsidie voor het jaarlijkse onderhoud van de reanimatie-apparaten.

Dat staat in nieuwe beleidsregels van Eersel voor bekostiging van de automatische externe defibrillatoren (AED’s), die sinds midden februari in werking zijn getreden. De verenigingen krijgen ook de aanschafprijs van verwarmde buitenkasten voor de AED’s vergoed, als die aan vervanging toe zijn of nodig zijn voor nieuwe apparaten.

Voorwaarden

Daar zit wel een bovengrens aan: de gemeente betaalt tot maximaal 2200 euro (voor de AED’s zelf), 600 euro (voor de buitenkast) en 160 euro (voor het jaarlijkse onderhoud) aan AED-kosten.

En er zijn nog een aantal andere voorwaarden voor de financiering. Er moeten precies zoveel werkende AED’s zijn in de gemeente om te voldoen aan de methode van de zes minuten-zones die door Stichting HartslagNu wordt gebruikt. Daarbij is het streven om reanimatie-apparaten zo te plaatsen dat die binnen zes minuten ingezet kunnen worden bij een patiënt met acute hartproblemen. In deze methode wordt met een straal van 500 meter gerekend rondom een AED.

Netwerk van hulpverleners

Binnen dit gebied moet-in noodgevallen- een netwerk van burgerhulpverleners aanwezig zijn die met succes een opleiding voor reanimatie en bediening van een AED hebben gevolgd, volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Daarnaast dienen alle AED’s geregistreerd te zijn bij Stichting HartslagNu, een landelijk oproepsysteem voor reanimatie.