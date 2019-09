Eersel voorzien van sensoren luchtonderzoek

EERSEL - Binnen alle dorpen in de gemeente Eersel zijn inmiddels sensoren geplaatst voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Er is inmiddels een werkgroep geformeerd die regelmatig de meetgegevens van de meetpunten onder de loep nemen.

Binnen die werkgroep zijn inwoners van de gemeente vertegenwoordigd, evenals Eersel zelf, de GGD en burgercoöperatie AiREAS. De vaste sensoren meten de hoeveelheid fijnstof en CO2 die in de lucht aanwezig is op diverse locaties in de gemeente, waaronder de Markt (Eersel) en in de nabijheid van Eindhoven Airport (in Wintelre). Ook wordt de hoeveelheid geluidshinder per locatie bepaald. De werkgroep gaat periodiek de meetresultaten op deze plekken analyseren, met (uiteindelijk) het doel een link te kunnen leggen tussen die meetdata en de (eventuele) impact op de gezondheid van inwoners.

Om een totaalbeeld te krijgen worden data uit andere bronnen, zoals data uit gezondheidsonderzoeken, en weerdata gebruikt om de lokale meetgegevens goed te kunnen interpreteren.

Naast het plaatsen van de negen sensoren heeft er in de afgelopen maanden een test plaatsgevonden met mobiele sensoren die burgers in toerbeurten zelf kunnen dragen, bijvoorbeeld in een rugzak of aan een riem. Daarmee kan worden gemeten aan welke wisselende niveaus van fijnstof deze proefpersonen worden blootgesteld in hun eigen omgeving en dagelijkse routines.

Niet gebruiksvriendelijk

De bedoeling is dat er 25 van die mobiele sensoren worden ingezet, zo is in het plan van aanpak opgenomen. Uit een test is echter gebleken dat deze apparatuur nog niet gebruiksvriendelijk genoeg is om de burgers mee op pad te sturen. De komende periode wordt er samen met AiREAS, de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport en de leverancier aan een oplossing gewerkt, zo licht de gemeente toe in een brief aan de gemeenteraad.