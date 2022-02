Eersel wacht niet tandenknarsend af, bouwt 1210 woningen en zoekt daarbij de randjes van de wet op

Vraag naar woningen met zorg voor dementeren­den neemt snel toe: ‘Als we vandaag zeggen: kom maar, dan zit het hier morgen vol’

BLADEL - De vraag naar appartementen met zorg voor dementerenden is in de regio levensgroot en neemt rap toe. Bij het gloednieuwe Huize Moors in Bladel is plek voor 28 bewoners. Op de lijst van belangstellenden staan nu al rond de honderd namen. ,,Als we vandaag zeggen: kom maar, dan zit het hier morgen vol", zegt Anja van den Borne (45) uit Casteren, directeur van zorgorganisatie Comfor.

