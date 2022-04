Eersel wil geen oranje velden meer

EERSEL - Oranje velden als het aan de gemeenteraad in Eersel ligt zijn ze niet meer te zien in hun gemeente. De velden krijgen die kleur door het gebruik van glyfosaat, dat zit in Roundup. Het product wordt gebruikt om onkruid te bestrijden.

Een jaar geleden nam de gemeenteraad unaniem een motie aan van PvdA-GroenLinks en D66 waarin het college werd opgeroepen om informatie in te winnen over de gevolgen van glyfosaat voor de biodiversiteit. Daarnaast moest een manier worden gevonden om het gebruik van het middel door boeren in de gemeente zoveel mogelijk te beperken.

Uitzondering

De gemeente beschikt over pachtgronden. Bij landbouwgrond die voor korte periodes wordt verhuurd gaat er een verbod op het gebruik van glyfosaat in het contract worden opgenomen, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding. Bij langdurige pacht is dat niet mogelijk, omdat die in principe nooit afloopt. Daarom wil de gemeente in die gevallen inzetten op het stimuleren van het gebruik van niet-chemische alternatieven voor het bestrijden van onkruid.

PvdA-GroenLinks-raadslid Daan van den Broek diende na een paar keer herschrijven nog een motie in waarin werd het college werd opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is een regeling op te stellen zodat agrariërs (deels) gecompenseerd kunnen worden voor de extra kosten die ze maken als ze besluiten om niet meer te werken met glyfosaat.

Gedragsverandering nodig

Wethouder Léon Kox begreep de motie. ,,Het is een stimulans om het middel niet te gebruiken.” Toch raadde hij de partijen af om de motie aan te nemen. ,,Er is een gedragsverandering nodig en geld is niet de prikkel om dat te bereiken. Wij zien meer in het delen van kennis. Boeren weten al veel, maar over de alternatieven voor glyfosaat weten ze minder.”

Om de boeren te informeren stelt de gemeente 17.500 euro beschikbaar. ,,Dat is niet alleen voor folders. We gaan ook workshops en bijeenkomsten organiseren. Hoe die er precies uit komen te zien moeten we nog uitwerken, maar de bedoeling is dat de boeren kennis met elkaar delen. Dat werkt beter dan het geven van geld. Mocht uit evaluatie blijken dat het delen van kennis niet werkt dan kunnen we alsnog naar de mogelijkheid van compensatie kijken.”

Ambitieuzer zijn

Van den Broek was aan de ene kant teleurgesteld dat zijn motie het niet haalde. ,,We moeten nu doorpakken en ambitieuzer zijn. Als we willen dat boeren het middel niet gebruiken dan mag daar best iets tegenover staan. Ook sluit het één het ander niet uit. Je kunt een bijdrage leveren en kennis delen. Ik roep ook slechts op om de mogelijkheden te onderzoeken. Misschien is het te duur of onuitvoerbaar.”

Toch was hij ook blij met de gedeelde betrokkenheid die hij voelde. ,,Er is een algemeen verzet tegen het middel.” Zijn motie haalde het dan niet, het voorstel van het college wel.