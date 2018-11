Eersel wil van 'kleine' leges af

Een onwelkome verrassing en een domper op de feestvreugde was het vorig jaar voor de Dorpsraad in Wintelre. De leges die de leden moesten betalen voor het opzetten van een feestelijke kerstboom op dorpsplein Den Dries. De dorpsraad wilde bezwaar maken tegen dit besluit, maar zag daar van af, nadat duidelijk was geworden dat de gemeente volgens de regels had gehandeld.