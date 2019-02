Eersel ziet geen nut in extra onderzoek naar biogas en biomassa

EERSEL-Een extra studie naar de mogelijkheden van biogas en biomassa als grootschalige duurzame energiebron in de Kempen is niet nodig, volgens het Eerselse college. Eerdere analyses wezen uit dat wind-en zonne-energie hier in de toekomst de beste kansen biedt. De bruikbaarheid van biomassa wordt daarnaast al onder de loep genomen.

De Eerselse raad sprak vorig jaar-middels een aangenomen motie-de wens uit om een aanvullend onderzoek op te starten naar alternatieve duurzame energiebronnen als biogas en biomassa, dat parallel zou moeten gaan lopen aan de studie naar de beste locaties voor zonnevelden en windparken in de Kempen.

Biomassacentrale

Maar het college in Eersel ziet hier de meerwaarde niet van in, omdat die onderzoeken simpelweg al uitgevoerd zijn of op dit moment nog lopen. Dit valt te lezen in een raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

Zo wordt er momenteel gekeken of er in de Kempen voldoende hout-en snoeiafval is om een biomassacentrale goed te laten werken. De inzet van waterstof was reeds onderwerp van onderzoek. Voor de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn hiervoor gesprekken gevoerd met deskundigen van energiebedrijf Enexis. Daaruit bleek dat waterstof pas over tien tot vijftien jaar een serieuze optie wordt voor het opwekken van warmte.

Niet uit beeld