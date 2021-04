Eersel ziet Kempisch Bedrijvenpark als beste keuze voor gezamenlijke milieustraat

Discussie

In de drie gemeenten, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, zorgt de gekozen zichtlocatie voor discussie. Wethouder Eric Beex laat weten dat het college in Eersel geen twijfel heeft over de locatie. In hun ogen is de zichtlocatie op het KBP de beste optie in een samenwerking met de overige twee gemeenten. Hij ging ook in op kritiekpunten van de partijen. ,,We hebben gekeken naar de randvoorwaarden als milieucategorie en de vorm, afmeting en ligging van het perceel en wat er beschikbaar is. Dan was geen zichtlocatie ook goed geweest, maar dit was de enige kavel die voldeed.”